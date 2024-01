Wohnungsmarkt auf den Fildern: Die verzweifelte Wohnungssuche einer Seniorin

1 Andrea Reuther aus Echterdingen sucht verzweifelt nach einer neuen Wohnung. Foto: Caroline Holowiecki

Andrea Reuther lebt seit 13 Jahren in ihrer Echterdinger Wohnung, nun wurde ihr Mietvertrag wegen Eigenbedarfs gekündigt. Die Rentnerin schildert, wie schwer sie sich bei der Suche nach einer neuen Bleibe tut. Liegt es daran, dass sie 76 ist?











Elefanten- und Buddha-Figuren von früheren Auslandsreisen, eine Collage mit Fotos, antike Möbel und vor dem Fenster ein Vogelhäuschen, das im Minutentakt angeflogen wird: Andrea Reuther hat es sich nett gemacht in ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Echterdingen. Seit 13 Jahren lebt die Seniorin hier zur Miete. Auf ihren 45 Quadratmetern hat sie alles, was sie braucht, öffentliche Verkehrsmittel sind auch nicht weit. Andrea Reuther war zufrieden. Jetzt aber schlafe sie schlecht. „Es belastet mich so unsäglich“, sagt sie. Im Jahr 2022 sei ihre Wohnung verkauft worden, im vergangenen Sommer habe sie die Mietkündigung erhalten. Eigenbedarf. Bis Ende März muss Andrea Reuther raus.