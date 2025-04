Wohnungskonzern in der Kritik: Vonovia verlangt Extra-Miete für „Phantom-Rollläden“

Wohnungskonzern in der Kritik

1 Die Conradi-Hochäuser – ohne Rollläden, die aber in Mieterhöhungsschreiben extra aufgeführt werden. Foto: Jürgen Brand

Interessenvertreter von Mietern laufen Sturm gegen den Wohnungskonzern Vonovia. Sie werfen dem Konzern „Abzocke“ vor und kritisieren, er interpretiere den Mietspiegel bewusst falsch.











Mietinitiativen und Mietervereine bundesweit und in Stuttgart beschweren sich aktuell massiv über Versuche, regulär durch den neuen Mietspiegel erhobene Mieten künstlich zu erhöhen. Im Zentrum der jüngsten Vorwürfe steht Deutschlands größter Wohnungskonzern, die Vonovia AG. Zuletzt stand sie in der Landeshauptstadt wegen ihrer ablehnenden Haltung in der Kritik, Mieten- und Belegungsbindungen für Sozialwohnungen nicht zu verlängern, obwohl die Stadtverwaltung bereit war, die Mietdifferenzen auszugleichen.