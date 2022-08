1 Die Fallzahlen steigen offenbar: Mit Einbrechern ist wieder zu rechnen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Coronajahre haben den Wohnungseinbrechern nicht gerade in die Karten gespielt. Doch jetzt scheinen zumindest landesweit die Zahlen wieder zu steigen.















Diese Einbrecher geben sich alle Mühe. Um in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zu gelangen, nehmen sie den Umweg über ein Kellerfenster. Und als die Wohnungstüren im Flur nicht zu knacken sind, weichen die Täter auf ein Balkon- und ein Terrassenfenster aus. Zumindest in Hedelfingen ist damit die Sommerpause der Wohnungseinbrüche zu Ende.

Warum die Nachbarn nicht mitbekommen haben, dass in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus fleißig herumgehebelt wurde, ist unklar. Fest steht aber, dass in den beiden Wohnungen, die von den Tätern heimgesucht wurden, niemand anwesend war. Die Eindringlinge hatten wohl kalkuliert, dass sich die Betroffenen im Urlaub befinden.

Die Ruhe im Sommer

Bei dem Einbruch, der sich in der Nacht zum Dienstag in der Straße Am Bergwald abspielte, ist noch unklar, was an Beute wegkam und an Schaden entstanden ist. Die Täter hatten Räume und Schränke durchwühlt.

Bisher ist es in den Sommerwochen in Stuttgart relativ ruhig gewesen. Die letzten Meldungen stammen von Mitte Juli, danach habe es wenige Fälle mit Einbruchsversuchen gegeben, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn. „Grundsätzlich ist in der Sommerzeit aber auch weniger los als in den dunklen Wintermonaten“, so die Sprecherin.

Anstieg nach Minusrekord?

Doch das Jahr 2022 scheint nicht mehr ganz so ruhig zu verlaufen wie die beiden Jahre zuvor – die von Coronamaßnahmen wie Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren geprägt waren. „Im ersten Halbjahr zeichnet sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum landesweit ein Anstieg der Fälle ab“, sagt Carsten Dehner, Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums. Dies sei ein Trend, konkrete Zahlen könnten nicht genannt werden. Konkret ist einzig, dass es mit knapp 3300 Wohnungseinbrüchen im letzten Jahr den niedrigsten Wert seit 50 Jahren gab.

Bei der Stuttgarter Polizei ist der Trend der Wohnungseinbrüche gegenüber den Vorjahren noch „recht unauffällig“, stellt Sprecherin Ilona Bonn fest. Dabei ist ein statistisches Rekordtief von 257 Fällen im vergangenen Jahr der Maßstab.

Woher die Tatverdächtigen kommen

Die Einbrecher, die bisher erwischt wurden, kommen von nah und fern. Im Januar ging in Bad Cannstatt ein Trio aus Georgien ins Netz, im Februar wurde ein Trio aus Weißrussland im Stuttgarter Westen gefasst. Die 18- bis 41-Jährigen landeten in Haft. Im Mai wurde ein einschlägig bekannter serbischer 40-Jähriger in Stuttgart-Süd auf frischer Tat ertappt. Der älteste der Verdächtigen ist ein 68-Jähriger, der an Ostern in Zazenhausen erwischt wurde. Der polizeibekannte Deutsche hatte es bei seiner Tour nicht weit – er stammt aus Stuttgart.