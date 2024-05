Wohnungseinbruch in Esslingen: Münzsammlung und andere Wertgegenstände erbeutet

Wohnungseinbruch in Esslingen

1 Die unbekannten Täter nahmen aus der Wohnung Münzen mit. Foto: dpa/Philip Mostert

Auf unbekannte Weise haben sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in der Kennenburgstraße in Esslingen verschafft. Sie nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus.











Dreiste Einbrecher haben die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind im Zeitraum zwischen dem 22. Mai, 1 Uhr, und dem 29. Mai, 17 Uhr, in eine Wohnung in der Kennenburger Straße in Esslingen eingedrungen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung und entwendeten bei ihrem Diebeszug eine Münzsammlung und weitere, nicht näher genannte Wertgegenstände. Mit der Beute konnten sie unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe wurden nicht gemacht.