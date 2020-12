6 Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Haus. Foto: 7aktuell.de/Vincent Laflör

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand gekommen. Ein Kissen hatte Feuer gefangen. Die 90-jährige Bewohnerin und zwei Nachbarn wurden in eine Klinik gebracht.

Nürtingen - In einer Wohnung in der Mörikestraße in Nürtingen ist am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr ein Kissen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war offenbar eine brennende Kerze auf das Kissen gefallen, das dadurch Feuer fing. Zwei 23 und 56 Jahre alte Nachbarn wurden durch einen ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Sie eilten der 90-jährigen Bewohnerin des Apartment zur Hilfe, die bereits versuchte, die Flammen zu löschen. Kurze Zeit später war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer vollständig und belüfteten das Haus.

Der Rettungsdienst brachte die 90-Jährige und ihre beiden Nachbarn wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeug und 15 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 14 Helfern im Einsatz.