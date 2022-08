Brandopfer in Klinik geflogen – mehrere Verletzte

Wohnungsbrand in Nürtingen

1 Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Brandort aus. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Sonntagnachmittag sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürtingen (Kreis Esslingen) vier Personen verletzt worden. Ein schwer verletzter Bewohner musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.















Am Sonntagnachmittag waren nach 14 Uhr bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei gleich mehrere Notrufe eingegangen, in denen von einer starken Rauchentwicklung aus dem Gebäude in der Nürtinger Holbeinstraße berichtet wurde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte quoll nach Angaben der Polizei Rauch aus der Erdgeschosswohnung des Acht-Parteien-Hauses im Stadtteil Roßdorf. Der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften schnell vor Ort gewesen sei, sei es gelungen, das Feuer auf die Erdgeschosswohnung zu begrenzen.

Vier Verletzte

Im Erdgeschoss habe der 35-jährige Bewohner der Wohnung so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Rauch sei auch in die oberen Stockwerke gezogen. Dort haben zwei weitere Bewohnerinnen im Alter von 28 und 67 Jahren nach Polizeiangaben leichte Verletzungen erlitten. Eine 80-jährige Bewohnerin einer benachbarten Erdgeschosswohnung habe sich ebenfalls leicht verletzt.

Brandwohnung unbewohnbar und 250.000 Euro Schaden

Die drei Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst, der mit zehn Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften in die Holbeinstraße ausgerückt war, in verschiedene Kliniken eingeliefert. Die Brandwohnung wurde stark beschädigt und ist laut der Polizei unbewohnbar. Nach ersten vagen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro. Über die Brandursache kann die Polizei noch nichts sagen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.