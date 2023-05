1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: SDMG

Beim Brand in einer Wohnung in der Esslinger Zeppelinstraße ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere wurden leicht verletzt.















Link kopiert

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Esslinger Zeppelinstraße ist am Montagmorgen eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Kurz nach 9.30 Uhr am Montagmorgen ist die Meldung über den Brand im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen bei Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eingegangen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer war in der Dachgeschosswohnung eines Gebäudes ausgebrochen, in dem sich nach Angaben der Feuerwehr zum Brandzeitpunkt insgesamt neun Menschen befunden hatten – darunter die schwer verletzte sowie eine leicht verletzte Person. Zudem berichtet die Esslinger Feuerwehr über eine weitere leicht verletzte Person in den Reihen ihrer Einsatzkräfte.

Nach eigenen Angaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen, allerdings seien längere Nachlöscharbeiten notwendig, berichtete der Esslinger Kommandant Oliver Knörzer. Die Brandursache war zunächst noch unklar.