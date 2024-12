Wohnungsbrand in Böblingen: Feuer richtet großen Schaden in Küche an

Feuer richtet großen Schaden in Küche an

Am 26. Dezember wird die Feuerwehr in Böblingen in den Birkenweg gerufen. Dort dringt bereits Rauch aus der Küche eines Mehrfamilienhauses. Die Küche nimmt großen Schaden.











Link kopiert

Feuerwehreinsatz am Zweiten Weihnachtsfeiertag in Böblingen: Am Nachmittag des 26. Dezember wurde die Feuerwehr Böblingen wegen eines Wohnungsbrandes in den Birkenweg gerufen. Wie die Feuerwehr berichtet, drang beim Eintreffen der Rettungskräfte dichter Rauch aus einem Fenster im dritten Obergeschoss. Schnell wurde klar, dass es sich das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung entzündete. Die Bewohner der Wohnung konnten sich alle unverletzt ins Freie bringen. Den Brand konnte die Feuerwehr zügig löschen. Allerdings nahm die Küche erheblichen Schaden. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die übrigen Bewohner der anderen Wohnungen wieder zurueckkehren. Die Bewohner der Wohnung kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Weshalb es zu dem Feuer kam, ist Stand Sonntagabend, 19.30 Uhr, noch unklar.