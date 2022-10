Trotz Fachkräftemangels Land schiebt talentierte Auszubildende aus Stuttgart ab

Die 38-jährige Georgierin Tamar Subeliani hat den besten Leumund, hervorragende Noten in Deutsch, einen Schul- und einen Ausbildungsplatz in einer Stuttgarter Kita. Weil das Regierungspräsidium auf Fristen beharrt, lebt sie jetzt in Tiflis.