Wohnungsbau in Stuttgart: Aller Protest half nicht – Bagger machen alte Villa am Kurpark platt

Aller Protest half nicht – Bagger machen alte Villa am Kurpark platt

1 Von der ehemaligen Villa in Nachbarschaft zu den Unteren Kursaalanlagen ist nicht mehr viel übrig. Foto: Uli Nagel

Die Firma Pflugfelder plant seit gut vier Jahren, direkt am Kurpark in Bad Cannstatt nach dem Abriss einer alten Villa an gleicher Stelle einen neuen Gebäudekomplex mit 27 Wohnungen und Tiefgarage zu bauen. Doch von Anfang an gab es Kritik an dem Projekt, das nach Meinung der Anwohner viel zu massiv ist und so gar nicht ins Wohnquartier passt. Doch aller Protest blieb ohne Erfolg – unter anderem wurden gut 1200 Unterschriften an OB Frank Nopper und Baubürgermeister Peter Pätzold übergeben. Vor gut vier Wochen rückten die Abbruchbagger an.