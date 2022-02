1 Der „Goldene Hirsch“ am Kreisverkehr ist aus Sicht der Verwaltung nicht mehr sanierbar und soll abgerissen werden. Foto: /Karin Ait Atmane

Als Gasthaus ist der „Goldene Hirsch“ in Reichenbach Geschichte. Er soll abgerissen werden. Dass das Areal neu bebaut wird, hat für die Gemeinde durchaus Vorteile.















Reichenbach - Die Firma Brutschin Wohnbau ist schon seit einiger Zeit im Bereich des künftigen Wilhelmsquartiers zugange; dort werden drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen und zwei Gewerbefläche gebaut. Beim Öko-Quartier „Gutes Leben am Schafhaus“ im Nordosten der Gemeinde soll es dieses Jahr zügig vorangehen. Und auch neben der ehemaligen Brunnenschule, im künftigen „Paulinengarten“, sind die Bagger aufgefahren. Überall dort entstehen in naher Zukunft neue Wohnungen, ebenso wie im „Querbau“ auf dem Starmix-Areal. Dort wird schon eine ganze Weile gearbeitet, die beiden angrenzenden Gebäude wachsen ebenfalls. Spannend wird für die Reichenbacher, wie es mit der restlichen Starmix-Fläche weitergeht, auf der noch alte Gebäude der Firma stehen. Sie sollen abgerissen, das gesamte Gebiet überplant werden. Eigentümerin ist die Starmix-Areal GmbH, als mögliche Projektentwickler ist wie beim Querbau die Phoenix Living im Boot. Die Gemeinde versucht, über den Bebauungsplan Einfluss auf die Gestaltung des neuen Quartiers zu nehmen. Derzeit laufen die Verhandlungen, was nicht ganz einfach ist, wie Bürgermeister Bernhard Richter andeutet. Es gilt, einen Kompromiss zu finden: Für den Investor muss sich die Sache lohnen, während die Gemeinde keine zu hohe Verdichtung an dieser Stelle will. Es solle kein „Getto“ entstehen, sondern etwas, was zu Reichenbach passt, betont der Bürgermeister immer wieder.