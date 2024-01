Wohnungsbau in Plochingen: Es wird fleißig gebaut

1 Wohnungsbau im Werden: hier am ehemaligen Moltkebehälter Foto: /Karin Ait Atmane

In Plochingen wurden in den vergangenen Jahren mehr als 300 Wohnungen gebaut. Aber nach wie vor fehlt es in der Stadt an Wohnraum, vor allem der „preisgedämpften“ Art.











Link kopiert

Hermannstraße, Brühlareal, Moltkebehälter oder Punkthaus im Bruckenwasen: Das sind Beispiele für Wohnbauprojekte, die bereits umgesetzt sind oder gerade umgesetzt werden. „Die Ziele, die wir uns vorgenommen haben – vor allem im Inneren zu wachsen – sind schon sehr gut erfüllt“, stellte Wolfgang Kissling, der Leiter des Verbandsbauamtes, in der Sitzung des Bauausschusses fest. Auch die Fraktionen sahen die Stadt auf einem guten Weg bei der Schaffung von neuem Wohnraum. Nicht so Einzelstadtrat Klaus Hink, der unter anderem die Neubauten am Mittleren Haldenweg ansprach. Sie seien „am Markt vorbeientwickelt“ worden, das sehe man daran, dass sie nach wie vor für teures Geld zum Verkauf oder zur Miete ausgeschrieben seien.