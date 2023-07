1 Beim Bau der Häuser wurde viel Holz verwendet, vor allem Fichte aus dem Bayerischen Wald. Foto: Philipp Braitinger

Das neue Wohngebiet im Nordosten von Musberg nimmt Form an. Am Dienstag ist das Richtfest für den ersten Bauabschnitt der Filderhäusle gefeiert worden.















Die hohen Wellen, die das Neubaugebiet einst verursacht hat, scheinen abgeflacht zu sein. Am Dienstagnachmittag wurde das Richtfest für die sogenannten Filderhäusle gefeiert. Im ersten Bauabschnitt werden acht von zehn Häusern gebaut. „Hier wird es sich gut leben lassen“, ist sich der Baubürgermeister Benjamin Dihm beim Blick auf die Felder und den Weilerwald am Rande von Musberg sicher. Doch so idyllisch, wie der Blick von den neuen Häusern in die Natur ist, ging es während der kommunalpolitischen Diskussion zur Ausweisung des Neubaugebiets vor einigen Jahren nicht zu.