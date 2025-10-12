Nach Protesten: Neubaupläne in Musberg wurden abgespeckt

1 Weitere Parkplätze sollen ebenfalls an der Bunsenstraße gebaut werden. Foto: Braitinger

Anwohner im Leinfelden-Echterdinger Ortsteil Musberg hatten gegen eine Bebauung an der Bunsenstraße heftig protestiert. Nun wird mit überarbeiteten Plänen weitergearbeitet.











Die Wogen schlugen hoch, als die Pläne für die Neubebauung am Ortseingang von Musberg, einem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen, bekannt wurden. Manch ein Nachbar empfand die mehrstöckigen Häuser als zu massiv. Die Stadtverwaltung möchte nun die beiden Bebauungsplanverfahren auf einer Gesamtfläche von rund 13 800 Quadratmetern mit veränderten Plänen fortsetzen.