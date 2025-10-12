Wohnungsbau in Musberg: Nach Protesten: Neubaupläne in Musberg wurden abgespeckt
1
Weitere Parkplätze sollen ebenfalls an der Bunsenstraße gebaut werden. Foto: Braitinger

Anwohner im Leinfelden-Echterdinger Ortsteil Musberg hatten gegen eine Bebauung an der Bunsenstraße heftig protestiert. Nun wird mit überarbeiteten Plänen weitergearbeitet.

Die Wogen schlugen hoch, als die Pläne für die Neubebauung am Ortseingang von Musberg, einem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen, bekannt wurden. Manch ein Nachbar empfand die mehrstöckigen Häuser als zu massiv. Die Stadtverwaltung möchte nun die beiden Bebauungsplanverfahren auf einer Gesamtfläche von rund 13 800 Quadratmetern mit veränderten Plänen fortsetzen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.