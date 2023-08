1 Neuer Wohnraum wird dringend benötigt. 223 neue Wohnungen könnten im Osten von Musberg gebaut werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Das Gewerbegebiet im Osten Musbergs soll weitgehend einer Wohnbebauung weichen. Die Wohnungen sollen nicht zu teuer werden. An den Plänen gibt es aber auch Kritik.















Link kopiert

Die Lage bleibt angespannt. Neuer Wohnraum wird insbesondere in der Region Stuttgart weiterhin dringend benötigt. 223 neue Wohnungen könnten im Osten von Musberg gebaut werden. Das kleine Gewerbegebiet, wo unter anderem eine Werbeagentur lange ihren Sitz hatte, wird weitgehend aufgegeben. Kürzlich stellte Rüdiger Krisch, Freier Architekt und Stadtplaner aus Tübingen und Vorsitzender des Preisgerichts in Leinfelden-Echterdingen, die Pläne für eine mögliche Wohnbebauung zwischen Musberg und Leinfelden im Technischen Ausschuss vor.

Am Ende wurde diesen als Grundlage für die weitere Anpassung des Planungsrechts auch zugestimmt. Allerdings nur mit der Maßgabe, eine Alternative für das siebengeschossige Gebäude zu suchen. Der Leinfelden-Echterdinger Gemeinderat schloss sich nun in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause diesem Vorgehen einhellig an.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung in Musberg Gewerbe weicht Wohnungsbau Die Firma Haru zieht nach Schönaich um. Auf dem Firmengelände zwischen Musberg und Leinfelden werden neue Wohnungen gebaut. Auch auf benachbarten Gewerbeflächen sollen neue Quartiere entstehen.

Dass das Gewerbegebiet am Rande von Musberg weitgehend zu einem Wohngebiet werden soll, hatten die Fraktionen bereits im Jahr 2021 beschlossen. Fünf Planungsbüros wurden eingeladen, sich Gedanken über die Zukunft des Geländes zu machen. Wichtig war es der Stadt, dass sich die neuen Gebäude gut in die Umgebung einfügen. Ebenso solle die „grüne Fuge“ zwischen Leinfelden und Musberg erhalten bleiben. Ferner soll auch preisgedämpfter Wohnraum angeboten werden. Was die Preise drückt, das ist eine dichte Bebauung. Genau daran entzündete sich jedoch die Kritik nach der Vorstellung der Pläne. Einigen Stadträten sowie dem Oberbürgermeister Roland Klenk ist die geplante Bebauung zu massiv.

90 der 223 Wohnungen sind preisgedämpft

„Es ist eine ganz hervorragende Wohnlage“, meinte Krisch. Bereits in den vergangenen Jahren ist die Wohnbebauung sowohl von Westen als auch von Osten her immer weiter an das Gewerbegebiet herangerückt. Mit der Konversion weiterer Flächen wird die Entwicklung fortgesetzt. Geplant sind auf einer Fläche von 13 800 Quadratmetern Mehrfamilienhäuser. Das kleinere Baufeld 1 befindet sich östlich, das Baufeld 2 westlich der Bunsenstraße.

Gemäß der Pläne könnten auf dem Areal insgesamt 223 neue Wohnungen entstehen, davon 90 als geförderte und preisgedämpfte Wohnungen. Vor allem Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind geplant. Die durchschnittliche Wohnungsgröße würde 63 Quadratmeter betragen. Im Baufeld 1 könnten zwei, im Baufeld 2 acht Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Pro Wohnung ist derzeit ein Stellplatz vorgesehen. Wichtig war es der Stadt, dass der Bundeswanderweg neben der Bunsenstraße entlang des alten Bahndamms ins Siebenmühlental bei den Planungen berücksichtigt wird.

Unsere Empfehlung für Sie Wohnungsbau in Musberg Richtfest für ein einst umstrittenes Wohngebiet Das neue Wohngebiet im Nordosten von Musberg nimmt Form an. Am Dienstag ist das Richtfest für den ersten Bauabschnitt der Filderhäusle gefeiert worden.

Kritik erntete die Idee, an der Kreuzung der Filderstraße mit der Bunsenstraße ein siebenstöckiges Haus zu bauen. „Der Siebengeschosser gefällt mir nicht. Das Ding ist mir zu hoch“, erklärte der Oberbürgermeister Roland Klenk im Ausschuss und auch im Gemeinderat. Vertreter unterschiedlicher Fraktionen sahen es ähnlich. „Es hat schon Hochhauscharakter. Es erinnert mich an die 70er Jahre“, meinte der Grünen-Stadtrat Konrad Pfeilsticker.

Jürgen Kemmner (Fraktionsvorsitzender L.E. Bürger/Demokratie in Bewegung) störte sich zwar ebenfalls an der Massivität der Vorschläge. „Es schlagen aber zwei Herzen in meiner Brust. Wir müssen in die Höhe gehen, um Wohnraum zu schaffen“, sagte er. Die Frage, wie viele Geschosse das bislang siebenstöckige Haus am Rande des Neubaugebiets haben müsse, könne weiter diskutiert werden, schlug der Vorsitzende des Preisgerichts, Rüdiger Krisch, im TA vor. Vielleicht könnten ein bis zwei Stockwerke des großen Hauses auch an anderer Stelle in dem neuen Wohngebiet untergebracht werden.

Die Menschen hinter den Plänen

Pläne

Die Pläne für das Baufeld 2 stammen von der Architektenpartnerschaft (ARP) Stuttgart GbR. Die Pläne für das Baufeld 1 hat die Baumschlager Eberle Architekten GmbH entworfen.

Investoren

Die Investoren sind die BPD Immobilienentwicklung GmbH (Baufeld 2) und Strenger Bauen und Wohnen GmbH (Baufeld 1).