Richtfest in der Hildrizhauser Straße 50 in Ehningen: Hier entstehen drei Häuser mit 41 Wohnungen. Der Bauherr ist die GBI Gruppe aus Erlangen, der Eigentümer ist die Catella Real Estate AG aus München, entworfen hat die Gebäude das Ludwigsburger Architekturbüros HMS.

Zu dem Bauvorhaben gehören auch 57 oberirdische Stellplätze, Ende des Jahres sollen die Wohnungen fertig sein. Ehningens Bürgermeister Lukas Rosengrün begrüßte das neu geschaffene Angebot in der Kommune: „Im gesamten Landkreis Böblingen ist Wohnraum knapp. Es gibt ganz viele Menschen, die keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Gesamtgesellschaftlich ist es wichtig, mit solchen Projekten dem Trend der immer weiter steigenden Mieten entgegen zu wirken“, sagte der Bürgermeister.

47 bis 95 Quadratmeter groß

Die 41 Wohnungen in Ehningen mit zwei bis vier Zimmern sind jeweils zwischen 47 und 95 Quadratmeter groß, insgesamt entstehen 3086 Quadratmeter Wohnfläche. „Geförderter Wohnungsbau ist in der Region bisher extrem selten“, erläuterte Matthias Bauer, der für das Bauvorhaben in Ehningen zuständige Projektmanager. „So sind wir stolz, auch in Ehningen ein zusätzliches Angebot vor allem für Familien und Alleinstehende zu schaffen, die es ansonsten am freien Markt sehr schwer haben.“ Für die sozialen Vorgaben – beispielsweise die Beschränkung auf Mieter mit Wohnberechtigungsschein oder auch in Zukunft rechtlich begrenzte Mietsteigerungen – gilt eine 40-jährige Bindungsfrist.

Ressourcen schonender Holzbau

Alle Einheiten bieten einen Standard mit Einbauküche, bodentiefen Fenstern und hochwertiger Technik. Das Gebäude wird zudem energieeffizient und ökologisch nachhaltig erstellt, in einer Ressourcen schonenden Holzrahmenbauweise.

Auch der Eigentümer der Wohnungen steht schon fest. Die Catella Real Estate AG hatte die 41 Wohnungen im vergangenen Jahr erworben. „Mit unseren Investments und gemeinsam mit dem Projektentwickler GBI und unseren Partnern wollen wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“, sagt Fabian Herrmann, Portfolio Manager der Catella Real Estate AG beim Richtfest: „Neben ökologischen und sozialen Kriterien prüfen wir für ein umfassendes Bild auch architektonische Aspekte, beispielsweise zur Barrierefreiheit.“ Zudem will Catella bei den Immobilien darauf achten, dass über die gesamte Investmentdauer und die Bewirtschaftungsphase ein verantwortungsvolles Management der Immobilien sichergestellt ist.