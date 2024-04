Wohnungsbau in Altbach: Einstiges Kirchengelände liegt noch mindestens zwei Jahre brach

Wohnungsbau in Altbach

1 Auf dem ehemaligen Kirchengelände geht es vor allem um Wohnbebauung. Foto: /Philipp Braitinger

Seit drei Jahren gehört der Gemeinde Altbach das Grundstück der ehemaligen neuapostolischen Kirche. Aber erst im nächsten Jahr sollen sich Investoren darum bewerben können. Dabei dauert vielen Gemeinderäten der Prozess schon jetzt zu lange.











Der Bedarf an Bauflächen ist in der ganzen Region enorm, allerorten ist Wohnraum bekanntlich knapp. Dass es in Altbach nun mehrere Jahre gedauert hat, bis die Gemeinde ein Verfahren auf den Weg bringt, das Grundstück der ehemaligen neuapostolischen Kirche zu verkaufen, stieß während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates manchem Kommunalpolitiker da bitter auf. „Der Zeitplan ist signifikant zu lang“, meinte beispielsweise der UWV-Gemeinderat Jürgen Hoffmann. Denn mit dem Beschluss, ein Vergabeverfahren für Investoren zu beginnen, ist noch keine rasche Bebauung verbunden. Sofern alles nach Plan läuft, kann frühestens Anfang 2025 der Kaufvertrag unterschrieben werden – bis die Bagger rollen, wird es wahrscheinlich 2026. Gekauft hatte die Gemeinde das Grundstück Anfang 2021 für 800 000 Euro.