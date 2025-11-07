Wohnungen in Stuttgart: Die ungewisse Zukunft der schönen Bruchbuden an der Pragstraße in Stuttgart

Die ungewisse Zukunft der schönen Bruchbuden an der Pragstraße in Stuttgart

9 Die drei Wohngebäude an der Pragstraße sollen abgerissen werden. Foto: Uli Nagel

Warum stehen die drei Häuser in Stuttgart-Bad Cannstatt, um die 2022 heftig gestritten wurde, immer noch? Und muss der Abbruch überhaupt sein? Was die Stadt Stuttgart vorhat.











Wohnraum in der Landeshauptstadt – vor allem preisgünstiger – ist ein knappes Gut. Die Wogen schlugen deshalb hoch, als im Januar 2022 in der Pragstraße die Bagger anrollten und zwei Wohngebäude, die sich im städtischen Besitz befanden, binnen weniger Tage „platt“ machten. Sogar skandalös war das Vorgehen aus Sicht des Bezirksbeirats Bad Cannstatt, weil die Stadt das Gremium zwingend über den geplanten Abriss hätte informieren müssen.