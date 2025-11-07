Wohnungen in Stuttgart: Die ungewisse Zukunft der schönen Bruchbuden an der Pragstraße in Stuttgart
9
Die drei Wohngebäude an der Pragstraße sollen abgerissen werden. Foto: Uli Nagel

Warum stehen die drei Häuser in Stuttgart-Bad Cannstatt, um die 2022 heftig gestritten wurde,  immer noch? Und muss der Abbruch überhaupt sein? Was die Stadt Stuttgart vorhat.    

Wohnraum  in der Landeshauptstadt – vor allem preisgünstiger – ist ein knappes Gut. Die Wogen schlugen deshalb hoch, als im  Januar 2022 in der Pragstraße die Bagger anrollten und zwei Wohngebäude, die sich im städtischen Besitz befanden, binnen weniger Tage „platt“ machten. Sogar skandalös war das Vorgehen aus Sicht des Bezirksbeirats Bad Cannstatt, weil die Stadt das Gremium zwingend über den geplanten Abriss hätte informieren müssen. 

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.