Wohntrend in Altenriet

1 Jochen Knauf (rechts) und Architekt Alexander Ilg haben Pläne für das leer stehende Gewächshaus. Foto: Horst Rudel

Gärtnermeister Jochen Knauf möchte in seinem Gewächshaus in Altenriet zwei Tiny Houses zur Vermietung bauen. Der Gemeinderat hat das Bauvorhaben bereits genehmigt, nun steht noch die Zustimmung des Landratsamtes aus.















Kreis Esslingen - Wie viel Platz braucht der Mensch zum Wohnen? In wie viele Quadratmeter passt sein Leben? Geht es nach der Philosophie der Tiny-House-Bewegung, muss ein Zuhause nicht groß sein, damit man sich darin heimisch fühlen kann. Wer diesen Wohntrend ausprobieren möchte, könnte bald in Altenriet fündig werden. Hier plant Gärtnermeister Jochen Knauf zwei Tiny Houses in seinem Gewächshaus zur Vermietung.