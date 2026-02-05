Wohnraumpolitik in Esslingen: CDU: „Sozial ist, was schnell neue Bauvorhaben ermöglicht“
1
Lieber schneller Wohnungen bauen als Leerstand verbieten, ist das Credo der Esslinger CDU-Fraktion. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Abschaffung des Zweckentfremdungsverbots in Esslingen sorgt für hitzige Debatten. Während Kritiker von einem Skandal sprechen, setzt die CDU auf schnelleres Bauen.

Nachdem der Esslinger Gemeinderat im Dezember mit hauchdünner Mehrheit entschieden hat, das Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum wieder abzuschaffen, kocht nun die Diskussion darüber hoch. Der örtliche Mieterbund spricht von einem sozial-politischen Skandal, der Verein „Architects for Future“ von einer verpassten Chance. Die CDU, auf deren Antrag das Verbot gekippt wurde, hält jetzt dagegen.

