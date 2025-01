Wohnraumkrise: Mieten in Stuttgart im Höhenflug – plus 11,7 Prozent im Neubau

Mieten in Stuttgart im Höhenflug – plus 11,7 Prozent im Neubau

1 Mangelndes Angebot und hohe Mieten erschweren die Wohnungssuche. Foto: dpa/Paul Zinken

Wer eine neue Wohnung suchen muss, ist mit starken Mietanstiegen konfrontiert. Angesichts des großen Wohnungsmangels dürfte sich daran so schnell nichts ändern.











Die harten Zeiten für Wohnungssuchende halten an – die Mieten in den deutschen Großstädten legen weiter zu. Davon ist auch Stuttgart stark betroffen. Laut Angaben der wichtigsten Onlineplattform für Immobilieninserate in Deutschland, Immoscout24, ist die durchschnittliche Angebotsmiete bei der Neuvermietung von Bestandswohnungen hier im vierten Quartal um 4,8 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Mit einem Preis von im Schnitt 14,28 Euro pro Quadratmeter ist die Schwaben-Metropole demnach die drittteuerste deutsche Großstadt nach München und Frankfurt am Main.