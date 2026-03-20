1 Der Esslinger Wohnungsmarkt ist angespannt. Dennoch hat der Gemeinderat jetzt das Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum gekippt. Foto: picture alliance/dpa

Das Esslinger Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum wird abgeschafft. Das hat eine Mehrheit im Gemeinderat beschlossen – dabei gab es zuvor durchaus Kontroversen.











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Jetzt ist es entschieden: Das Esslinger Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum wird abgeschafft. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Schon bei den Haushaltsberatungen im Dezember hatte der entsprechende Antrag der CDU eine hauchdünne Mehrheit erhalten – nun wurde das Vorhaben endgültig abgesegnet. Schon im Vorfeld hatten sich verschiedene Gruppierungen zu Wort gemeldet und das Thema kontrovers diskutiert. Auch die aktuelle Entscheidung sorgt umgehend für Kritik.

So reagiert der Deutsche Mieterbund Esslingen-Göppingen laut seinem Vorsitzenden Udo Casper mit „Empörung und Unverständnis“ auf die Entscheidung. „Die Entscheidung des Esslinger Gemeinderats ist wohnungspolitisch unsinnig und ein sozialpolitischer Skandal.“ Denn damit werde der Stadt ein wichtiges Instrument zur Linderung der Wohnungsnot aus der Hand genommen. Dabei habe der wachsende Wohnungsmangel auch in Esslingen eine Mieteninflation ausgelöst. Bezahlbare Wohnungen seien zur absoluten Mangelware geworden, weil seit Jahren viel zu wenig Wohnungen neu gebaut worden seien.

Mieterbund: Zweckentfremdungsverbot entspannt Wohnungsmarkt

Die Wohnungskrise könne nur überwunden werden, wenn der Wohnungsneubau wieder belebt werde, so Casper. Aber selbst wenn das gelinge, werde es Jahre dauern, bis eine spürbare Entspannung auf den Wohnungsmärkten erfolge. Es sei daher notwendig, den Wohnungsbestand zu nutzen und den Missbrauch der Mangelsituation durch überhöhte Mieten zu verhindern. „Wohnungsneubau und Leerstandsnutzung stellen keine Gegensätze dar, sondern ergänzen sich“, betont Casper. „Die Vermeidung der Zweckentfremdung von Wohnraum würde einen spürbaren Beitrag zur Entspannung der Wohnungssituation leisten“, so Casper. Allerdings müsse das Instrument auch konsequent angewendet werden, um wirken zu können: Leerstandsmeldungen müssten rasch bearbeitet, ein Leerstandskataster erstellt und Eigentümer gezielt angesprochen und unterstützt werden.

Auch die Esslinger Ortsgruppe des Vereins „Architects for Future“ hatte schon vor der jüngsten Entscheidung des Gemeinderats großes Unverständnis über die geplante Abschaffung des Zweckentfremdungsverbots geäußert. Denn viele Neubauvorhaben zögen sich in die Länge, das Zweckentfremdungsverbot hingegen habe das Potenzial, innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl derzeit ungenutzter Wohnungen wieder für den Markt zu erschließen. Es sei absolut unverständlich, dass die Stadt das Zweckentfremdungsverbot seit 2023 praktisch nicht genutzt habe. Zumal man eine Regelung, die man nicht anwende, auch nicht auf ihre Wirksamkeit beurteilen könne.

CDU: Zweckentfremdungsverbot ineffektiv und bürokratisch

In ihrem Antrag zum Doppelhaushalt für 2026 und 2027 hatte die CDU-Fraktion im Esslinger Gemeinderat argumentiert, dass sich das Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum in der Praxis nicht als wirksames Instrument zur Sicherung von zusätzlichem Wohnraum erwiesen habe und der Verwaltungsaufwand daher nicht vertretbar sei. Das Instrument binde erhebliche Arbeitskraft in der Verwaltung, etwa für Kontrollen, Prüfungen und Bürokratie, habe aber nahezu keinen messbaren Effekt auf den Wohnungsmarkt, erklärte der CDU-Fraktionschef Tim Hauser. Zudem hatte Hauser vor unverhältnismäßigen Eingriffen in das Eigentumsrecht gewarnt. „Wer ernsthaft mehr Wohnraum will, muss Bauen ermöglichen – nicht Eigentümer gängeln“, hatte er betont. Der Argumentation hatten sich unter anderem Freie Wähler, FDP und AfD angeschlossen.

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Ähnlich äußerte sich auch Hermann Falch, Vorsitzender des Esslinger Eigentümervereins „Haus & Grund“: Aufwand und Ertrag des Zweckentfremdungsverbots stünden in keinem Verhältnis. Die Zahl der Wohnungen, die durch ein solches Verbot reaktiviert werden könnte, falle kaum ins Gewicht. Zumal es in den meisten Fällen gute Gründe gebe, warum eine Wohnung leerstehe – etwa Erbstreitigkeiten, hohe Sanierungskosten oder ein geplanter Verkauf. Auch schlechte Erfahrungen mit früheren Mietern könnten ausschlaggebend sein.

Eigentümerverein fordert Erleichterung für Neubauprojekte

Schließlich gelte: „Leerstand ist kein Geschäftsprinzip, Leerstand ist Geldverbrennung“, so Falch. Denn die Kosten für den Unterhalt einer Wohnung fielen ja weiterhin an, etwa für Versicherungen, Grundsteuer oder auch Heizung. Daher halte er das Argument, das Zweckentfremdungsverbot animiere Mieter dazu, ihre Wohnungen zu vermieten, für vorgeschoben. „Entweder man will und kann vermieten oder es gibt Gründe, warum eine Wohnung leersteht“, befand Falch. Er halte es für effektiver zur Entspannung des Wohnungsmarktes, wenn Baustandards heruntergefahren und Auflagen vereinfacht würden – und wenn die Stadt sich stärker um den Neubau von Wohnungen kümmern würde.

Verbot vorzeitig kassiert

Abschaffung

Das Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum ist im Sommer 2023 in Esslingen eingeführt worden. Eigentlich sollte es für fünf Jahre gelten. Auf Antrag der CDU wurde das Verbot in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit 23 Ja-Stimmen und 17 Gegenstimmen gekippt.

Beispiele

In Stuttgart gilt seit dem Jahr 2016 ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum. Laut Pressestelle der Stadt konnten bis Ende 2025 insgesamt 499 nachweislich zweckentfremdete Wohnungen zurückgewonnen werden. Zusätzlich habe man rund 432 000 Quadratmeter Ersatzwohnraum sichern können – dieser muss als Ausgleich bei genehmigter Zweckentfremdung bereitgestellt werden. Auch in Tübingen gilt seit 2016 ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum, in Konstanz wurde ein solches Verbot 2015 beschlossen und 2025 vom Gemeinderat verlängert.