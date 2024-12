Wohnhausbrand in Unteraichen: Gebäude abgestützt – Ermittler suchen nach Brandursache

1 Das ausgebrannte Haus. Foto: Feuerwehr

Beim Brand eines Gebäudes in Unteraichen ist am Sonntag ein 66-jähriger Mann gestorben. Die Löscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht. Am Montag wurde das Gebäude im Innern abgestützt, damit Ermittler nach der Brandursache suchen können.











Link kopiert

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in der Zeisigstraße in Unteraichen, bei dem am Sonntagnachmittag ein 66-jähriger Mann ums Leben gekommen ist, haben am Montag die Vorbereitungen für Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks stützten das Gebäude dazu im Innern ab. Der Löscheinsatz der Feuerwehr hatte sich zuvor bis Mitternacht hingezogen.

Laut Polizei waren am Sonntag um 14.25 Uhr mehrere Notrufe eingegangen. Die Anrufer meldeten, dass Rauch aus dem Haus in der Zeisigstraße herausdrang. Laut Polizei wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften und Polizei zum Brandort geschickt. Die Feuerwehr hat laut ihrem Bericht ein offenes Feuer sowie eine starke Rauchentwicklung vorgefunden. Eine Person, die vor dem Gebäude stand, teilte mit, dass noch weitere Personen im Gebäude seien.

Drei Menschen wurden verletzt, darunter Feuerwehrleute

Zunächst wurde ein Mensch aus dem Gebäude über die Drehleiter gerettet. Eine weitere Person wurde zu Beginn des Einsatzes noch vermisst. Parallel zur Menschenrettung wurden den Angaben zufolge Löschmaßnahmen eingeleitet. Im weiteren Verlauf konnte eine Person nur noch tot aus dem Gebäude gebracht werden. Ein Feuerwehrangehöriger verletzte sich bei den Löschmaßnahmen leicht. In Summe forderte der Einsatz drei verletzte Personen, darunter Feuerwehrangehörige, sowie eine tote Person. Der materiell entstandene Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Dank des massiven Einsatzes der überwiegend ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Allerdings waren die Bewohner der Umgebung aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da zu dieser Zeit dichter Nebel herrschte, ist der Rauch nicht nach oben abgezogen, sondern hat sich in den Straßen verbreitet.