In Oberesslingen wird das Fernwärmenetz ausgebaut, was zu Straßensperrungen und Umleitungen führt. Welche Abschnitte betroffen sind und wie lange die Arbeiten dauern.











Zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende kommt es in den kommenden Wochen in Oberesslingen im Gebiet Lerchenäcker. Grund sind Bauarbeiten durch die Stadtwerke Esslingen (SWE), die voraussichtlich bis Ende Mai andauern.

Anlass ist der Ausbau des Fernwärmenetzes. In der Dresdener Straße im Wohngebiet Lerchenäcker soll laut SWE die Voraussetzung für eine umweltfreundliche Wärmeversorgung weiterer Gebäude geschaffen werden. Deswegen wird die Straße zeitweise gesperrt.

Baustelle in Oberesslingen: In diesen Abschnitten wird ab 2. März gesperrt

Baubeginn ist demnach am Montag, 2. März. Die Arbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt, die jeweils etwa vier Wochen dauern sollen. Die Fertigstellung ist voraussichtlich Ende Mai. Zuvor werde noch ein Projekt in der Potsdamer Straße abgeschlossen.

Immer wieder werden im Zuge der Arbeiten Teile der Dresdener Straße für den Verkehr gesperrt. Im ersten Bauabschnitt gibt es zwischen den Hausnummern 20 und 12 eine Vollsperrung. Im zweiten Teil von der Dresdener Straße 12 bis 10 und im dritten Bauabschnitt von der Hausnummer 7 bis zur Hegensberger Straße 7 erfolgen die Arbeiten laut SWE unter halbseitiger Sperrung.

Für den Fernwärmeausbau müssen Leitungen verlegt werden, was Straßensperrungen zur Folge hat: Blick in eine frühere Fernwärmebaustelle der Stadtwerke in Hegensberg. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Busumleitung, Einbahnstraße und Haltestellenverlagerung

Das bedeutet auch Veränderungen für Buspassagiere. „Der Busverkehr aus Richtung Hegensberger Straße wird über die Brandenburger Straße und die Potsdamer Straße umgeleitet“, teilen die SWE weiter mit. Die Potsdamer Straße werde hierfür zur Einbahnstraße, die Einfahrt von der Dresdener Straße sei nicht möglich.

Die Haltestelle „Oberesslingen Lerchenäcker“ vor der Dresdener Straße 17 wird für die gesamte Bauzeit auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über mögliche Fahrplanänderungen zu informieren und gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen.

Zeitweise Wegfall von Parkplätzen in Dresdener Straße

Anwohnerinnen und Anwohner kommen aber trotz Sperrungen immer nach Hause: Der Zugang zu den Grundstücken im Baustellenbereich bleibe während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Zufahrten zu privaten Stellplätzen oder Garagen seien im Baubereich aber nicht möglich. Auch öffentliche Stellplätze am Straßenrand entfallen aufgrund der Arbeiten vorübergehend.

Die Abfallentsorgung soll dennoch funktionieren wie gehabt. „Für den Fall, dass die Entsorgungsfahrzeuge durch die Baustelle behindert sind, werden die Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, ihre Mülltonnen am Tag der Leerung vor 7 Uhr außerhalb des Baufelds bereitzustellen“, informieren die SWE. Sie bitten die Anwohnerinnen und Anwohnern sowie alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern um Verständnis.

Die Stadtwerke planen früheren Angaben zufolge bis Ende 2026 den Fernwärmeausbau in der Esslinger City und in Oberesslingen auf einer Trassenlänge von mehr als vier Kilometern. Bürgerinnen und Bürger konnten sich mit Einlagen an der Finanzierung beteiligen.