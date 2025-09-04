Wohnen wie ein Daimler-Chef: Mit Ecken und Kanten – Edzard Reuters Stuttgarter Villa steht zum Verkauf

Mit Ecken und Kanten – Edzard Reuters Stuttgarter Villa steht zum Verkauf

18 Blick in den Wohnraum des Hauses von Edzard Reuter und seiner Frau Helga in Stuttgart. Foto: Helga und Edzard Reuter-Stiftung

Das architektonisch spektakuläre Beton-Wohnhaus mit Pool des ehemaligen Daimler-Chefs Edzard Reuter und seiner Frau Helga ist auf dem Markt. Ein Besuch in Stuttgart-Schönberg.











Sie reihen sich aneinander wie Perlen auf einer Schnur, die Häuser und Villen in der kaum befahrenen schmalen Straße in Stuttgart-Schönberg, sie liegen alle auf einer leichten Anhöhe, sie alle haben einen Blick auf viel Waldgrün. Premiumlage, beneidenswert ruhig. Einige der Bauten sind neu und weiß, lang gestreckte Flachdachvillen, einige sind Jahrzehnte alt, schlichte Häuschen mit Satteldach.