Wohnen mitten in Stuttgarts City: Das sind 7 der coolsten Stadthäuser in Stuttgart und Region

23 Von der trapezförmigen Form des Restgrundstücks in Stuttgart haben sich die Architekten Matias Stumpfl und Sebastian Wockenfuß beim Grundriss für ihr Wohnhaus inspirieren lassen. Foto: H III S harder stumpfl schramm/Boris Miklautsch

Schön wohnen in Stuttgart und der Region: Wir zeigen sieben der architektonisch gelungensten Einfamilienhäuser mitten in der Stadt.











Die Stadtflucht ist zurück, die Menschen ziehen wieder raus – so lässt sich Studien zufolge der neue Trend in der Wohnortwahl der Deutschen zusammenfassen. Mehr Menschen in Deutschland ziehen heute aufs Land, also in die Dörfer. Doch der Grund ist nicht etwa, dass da draußen blühende Landschaften auf die Menschen – meist Familien – warten würden. Nein, das Motiv für die Stadtflucht ist meistens der günstigere Wohnraum.

Cooles Wohnen in Stuttgart

Miserable Internetverbindungen, lange Wege, still gelegte Bahnstrecken,eine ausgedünnte medizinische Infrastruktur – nicht wenige werden womöglich ihre Entscheidung fürs Dorf bereuen. Wer die vielen Vorzüge eines Lebens mitten in der Stadt nicht irgendwann schmerzlich vermissen will, der muss sicherlich etwas wagen und investieren. Doch mit etwas Glück bei der Suche nach einem geeigneten Bauplatz und einem inspirierten Architekturbüro wird man für seine Mühen und Investitionen belohnt.

So wie jene Familie aus Kirchheim unter Teck, die sich auf einer ehemaligen Industriebrache ein spektakuläres Reihenhaus von Mehr*Architekten planen ließ – und nun fußläufig zum Wochenmarkt residiert. Mindestens so zentral gelegen ist das neue radikal minimalistische Traumhaus aus Leichtbeton, das die Architektin Inge Zalenga für sich und ihre Familie entworfen hat – mitten im historischen Stadtkern von Biberach.

Superkiste: Einfamilienhaus in zweiter Reihe in Esslingen am Neckar. Foto: Thomas Sixt Finckh/Finckh Architekten

Und der Architekt Matthias Ludwig fand für sich und seine Frau sein Wohnglück in einem Hinterhof im begehrten Stuttgarter Westen, wo er ein heruntergekommenes Kutscherhaus aus dem 19. Jahrhundert in ein stilvolles Loft mit toller Dachaussicht verwandelt hat. Klingt doch alles wunderbar: mehr Nachverdichtung in der City, coole Wohnkonzepte ohne Autobedarf, ein außergewöhnliches Design und dazu der Lieblingsitaliener gleich um die Ecke – was will man mehr?

Bilder von den vorbildlichen Architekturprojekten in der Bildergalerie.