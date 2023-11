Wohnen mit Anschluss in Ostfildern: Wohnprojekt mit Zukunftspotenzial

Wohnen mit Anschluss in Ostfildern

1 Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern planen zurzeit das generationenübergreifende Modell „Wohnen mit Anschluss“. Foto: privat

Mehrere Frauen und Männer aus Ostfildern sind auf der Suche nach einem Grundstück, Sie wollen das genossenschaftliche und gerenationenübergreifende Projekt „Wohnen mit Anschluss“ Wirklichkeit werden lassen.











Von gemütlichen Abenden mit Gleichgesinnten in einem gemeinsamen Wohnprojekt träumt Jürgen Kleih. Zurzeit wohnt der 65-Jährige alleine auf 123 Quadratmetern in einem Reihenhaus im Scharnhauser Park. Seine Kinder sind längst aus dem Haus. „Den Platz möchte ich für junge Familien freimachen, die dringend geeignete Wohnungen suchen.“ Denn im Großraum Stuttgart sei die Not riesig. Mit dem Projekt „Woma – Wohnen mit Anschluss“ plant der Grünen-Stadtrat mit anderen ein zukunftsweisendes, genossenschaftliches, generationenübergreifendes Wohnmodell. Allerdings fehlt noch ein Grundstück.