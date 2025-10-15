Wohnen in Wendlingen: Stadt plant generationenübergreifendes Wohnprojekt

1 Das Angebot richtet sich an alle Generationen. Foto: Imago/Viktoryia Verstak

Wendlingen will gemeinschaftliche Wohnformen für alle Generationen ermöglichen. Dazu gibt es jetzt eine Informationsveranstaltung.











Link kopiert

Schon seit Jahren will die Stadt Wendlingen gemeinschaftliche Wohnformen für mehrere Generationen ermöglichen – nun wird das Projekt, das im Altenhilfeplan der Stadt verankert ist, konkret. Bereits Anfang Mai hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Im Winkel“ in der Pfauhauser Straße nördlich des Wendlinger Friedhofs gefasst. Die Gesamtfläche beträgt rund 90 Ar. Zur Realisierung wurde die Genossenschaft „pro...gemeinsam bauen und leben“ aus Stuttgart, die bereits gemeinschaftliche Wohnprojekte etwa in Esslingen, Stuttgart oder Ludwigsburg realisiert hat, zur Bildung einer Baugemeinschaft ins Boot geholt. Ziel in Wendlingen ist es, gemeinschaftlichen Wohnraum zu schaffen, der für Singles, Paare und Familien aller Generationen geeignet ist. Zentrales Anliegen ist die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Pflegebedürftigen. Mehr Informationen gibt es bei einer Kick-off-Veranstaltung am Montag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte.