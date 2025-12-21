Wohnen in Stuttgart: Sensibel saniert – Stuttgarter Familie findet ihr Traumhaus am Hang

6 Hausumbau in Stuttgart: Ein schwefelgelber Stahlträger sorgt für eine gelungene Zonierung des offenen Grundrisses im Wohn- und Küchenbereich. Foto: Kai Loges

Die Architektin Sophie Frank hat ein 30er-Jahre-Haus im Stuttgarter Westen aus dem Dornröschenschlaf geweckt und ein lichtes Heim für eine vierköpfige Familie geschaffen. Ein Besuch.











Link kopiert

Wenn man mit Architektinnen und Architekten viel zu tun hat, kommt in den Gesprächen immer wieder die Frage nach der Angemessenheit auf. Was braucht man wirklich beim Neubau oder einem Umbau eines Bestandsgebäudes, worauf kann man verzichten? Alle sehnen sich nach einfachen, nach angemessenen Lösungen. Doch bekanntlich ist das Einfache oft das Schwerste, und das gilt besonders im deutschen Bauwesen, das unter der Last von mehr als 3500 Regelungen und Vorgaben stöhnt.