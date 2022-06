Wohnen in Stuttgart in Karten

1 In West sind die Wohnungen zwar nicht viel größer als im Stuttgartschnitt. Aber es wohnen weniger Menschen darin. Foto: Archiv/Georg Friedel

Der Mietmarkt in den Stuttgarter Stadtbezirken unterscheidet sich stark. Wir zeigen, wo die Wohnungen besonders großzügig ausfallen – und wo viel saniert werden muss.















Man mietet nicht eine Wohnung in Stuttgart – sondern in West, Birkach oder Mühlhausen. Bei der Wohnungssuche ist der Stadtbezirk entscheidend. Und zwar nicht nur, wenn es darum geht, ob der Vermieter ganz offiziell Lageaufschlag verlangen darf. Vielmehr unterscheidet sich auch das Angebot am Stuttgarter Wohnungsmarkt stark je nach Stadtbezirk. Das zeigen Daten, die unsere Zeitung von der Stadtverwaltung bekommen hat und die wir in diesem Beitrag in Kartenform auswerten.