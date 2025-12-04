Wohnen in Stuttgart: In diesem Stadtteil sind die Wohnungspreise seit 2012 um 142 Prozent gestiegen

In diesem Stadtteil sind die Wohnungspreise seit 2012 um 142 Prozent gestiegen

17 Kann auch idyllisch, der Osten: Gründerzeit-Backsteinhäuser am Urachplatz, Ecke Urach- und Haußmannstraße. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wem der Stuttgarter Westen zu teuer ist, der zieht in den Osten. Die Preise für Eigentum sind dort aber explodiert wie nirgends sonst. Ideen für günstiges Wohnen gibt es dennoch.











Eine Szene wie gemacht, um den immer noch ziemlich rauen Charme des Stuttgarter Ostens zu verstehen, ereignet sich an einem Donnerstagnachmittag im Spätherbst. Eine Verabredung mit den Organisatoren eines innovativen Wohn-Projekts sollte im Kulturwerk in der Ostendstraße stattfinden. Ein sanierter Gewerbebau mit Hinterhof und einem überdachten Außenbereich. Ausgerechnet an diesem Tag findet dort aber eine geschlossene Veranstaltung eines Theaters, der „Wilden Bühne“ statt.