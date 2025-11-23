Wohnen in Stuttgart: In diesem Stadtbezirk sind die Mieten seit 2012 um 60 Prozent gestiegen

In diesem Stadtbezirk sind die Mieten seit 2012 um 60 Prozent gestiegen

1 Typisch für den Stuttgarter Bezirk: Dicht bebaute Zeilen am Hölderlinplatz im Westen der Stadt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Stuttgarter Westen gehört zu den teuersten Bezirken in Stuttgart- Tendenz steigend. Warum nur wollen gerade Familien und so viele junge Menschen hier leben?











Schade, dass alte Häuser nicht sprechen können. Sie könnten sicher viel darüber erzählen, wie es früher war, als nicht alles besser war, aber manches günstiger. Zum Beispiel die Stuttgarter Mieten. Da wäre zum Beispiel dieses sehr schöne Wohn- und Geschäftshaus in der Rötestraße, das wie so viele in dieser Ecke im historistischen Stil um 1900 erbaut wurde und mittlerweile denkmalgeschützt ist.