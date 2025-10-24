Wohnen in Stuttgart: Der Stuttgarter Hallschlag wandelt sich – neues Gesicht für die Daimlersiedlung
13
Das Quartier Daimlersiedlung am Hallschlag soll aufgewertet werden. Die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau baut dort neue Wohnungen, das Umfeld wird neu geordnet. Foto: Uli Nagel

Die Daimlersiedlung wird ordentlich aufgehübscht. Grünflächen und Mehrfamilienhäuser mit 262 neuen Wohnungen sollen das Stuttgarter Quartier lebendiger machen.

Die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG (GWG) will Daimlersiedlung auf dem Hallschlag in Stuttgart, die sie 2008 gekauft hatte, nachverdichten und erneuern. Derzeit umfasst das an Stuttgart-Münster grenzende Quartier mehr als 800 Wohnungen im Bestand, jetzt werden durch den Bau von weiteren sechs Gebäuden noch einmal 262 Wohneinheiten hinzukommen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.