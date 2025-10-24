Wohnen in Stuttgart: Der Stuttgarter Hallschlag wandelt sich – neues Gesicht für die Daimlersiedlung

Der Stuttgarter Hallschlag wandelt sich – neues Gesicht für die Daimlersiedlung

Die Daimlersiedlung wird ordentlich aufgehübscht. Grünflächen und Mehrfamilienhäuser mit 262 neuen Wohnungen sollen das Stuttgarter Quartier lebendiger machen.











Die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG (GWG) will Daimlersiedlung auf dem Hallschlag in Stuttgart, die sie 2008 gekauft hatte, nachverdichten und erneuern. Derzeit umfasst das an Stuttgart-Münster grenzende Quartier mehr als 800 Wohnungen im Bestand, jetzt werden durch den Bau von weiteren sechs Gebäuden noch einmal 262 Wohneinheiten hinzukommen.