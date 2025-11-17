Wohnen in Stuttgart: Der Asemwald altert – Folgt ein zweiter Frühling oder der Verfall?

Der Asemwald altert – Folgt ein zweiter Frühling oder der Verfall?

9 1137 Wohnungen befinden sich im Asemwald. Die Wohnstadt soll Deutschlands größte Eigentümergemeinschaft sein. Ein Demokratiechen mit eigener Bewohnerzeitschrift. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Asemwald ist entweder unterschätzt oder umschwärmt. Klar ist: Er wird alt. Das gilt für die Bewohner, aber auch fürs Energiesystem. Was folgt auf 50 überraschend glanzvolle Jahre?











Das soll ein Lieblingsort sein? Thomas Ferwagner stoppt am Rande eines grauen, tristen Rechtecks aus Splitt, nurwenige Schritte von seinem Hochhauseingang entfernt. Um zu verstehen, warum er ausgerechnet an diese Stelle im Asemwald führt, muss man ihn erzählen lassen. Dann erwacht die Wochenend-Szenerie wie von selbst zum Leben.