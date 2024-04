Wohnen in Stuttgart: Architektenfamilie zeigt ihre lässige Dachwohnung in Stuttgart

13 Das Wohnzimmer mit den auffallenden Möbeln wie der Goofy-Bank ist ebenfalls in zwei Bereiche unterteilt: Einerseits in Bibliothek und Homeoffice . . . Foto: studio 211

Ein Dachausbau hat viele Vorteile: Er schafft in Zeiten des Wohnungsmangels Raum in bereits Vorhandenem – eine Architektenfamilie zeigt ihre Maisonettewohnung im Stuttgarter Süden.











Ein bisschen fühlt man sich schon, als schwebe man über der Stadt, in dieser Maisonette-Dachgeschosswohnung im Stuttgarter Heusteigviertel. So scheint es nur folgerichtig zu sein, dass die Küche quasi eine Bordküche ist: Die Schubladen der Küchenfront sind ehemalige Einsätze für die Flugzeugtrolleys, in denen das Essen und die Getränke serviert werden. Das Gerüst dafür mit einer großen Anzahl an Leisten darin haben Astrid Kirchner und Felix Becker von einem Schreiner bauen lassen. „Diese Kombi aus Handwerkerleistung und Industrieprodukt fanden wir spannend“, sagt Becker.