„Ein Schritt zum Abgrund“ in der ARD Wenn Liebe in Hass umschlägt

In dem ARD-Vierteiler „Ein Schritt zum Abgrund“ spielt Petra Schaller-Schmidt eine selbstsichere Ärztin, die Betrug und Verrat durch ihren Ehemann nicht einfach so hinnehmen will – und in ihrer Rache unberechenbar wird.