Wohnen in Gerabronn: Der schwarze Bungalow

Wohnen in Gerabronn

10 So ein Architektenhaus für unter 200 000 Euro – das klingt wie ein Traum. In Gerabronn in der Region Hohenlohe wurde er wahr. Foto: Michael Meyer

Das erste Projekt des Stuttgarter Architekten Michael Meyer war der Hausbau für seinen Bruder. Einfach, kompromisslos und richtig günstig sollte es sein. Geht das? Ja, und wie. Zu Besuch in einer echt coolen Edelscheune in Gerabronn.











Link kopiert

Von der Architektur wird immer wieder Bescheidenheit und vor allem Angemessenheit erwartet. Doch wie denn so ein bescheidenes, mit angemessenen Mitteln erbautes Gebäude ausschauen soll, auf diese Frage erhält man nur selten eine befriedigende Antwort. Die meisten Häuser, zumal Einfamilienhäuser werden heute immer noch nach dem Maximierungsprinzip geplant: ein Maximum an Komfort soll das Gebäude bitte schön bieten, und das bei Einhaltung des Budgets. Der Architekt soll bei seiner Planung tunlichst weder bei der Wohnfläche sparen noch auf eine zeitgemäße technische Ausstattung verzichten. Verzicht ist auch so eine arg strapazierte Vokabel unserer Zeit. Alle sprechen davon, aber kaum jemand hat Lust darauf.