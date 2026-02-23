Wohnen in Gemeinschaft: Verein plant Tiny-House-Siedlung in bester Wohnlage in Kirchheim

1 Marieke Hecht und Marianne Kruse-Schnabel (von links) wollen in diesem Jahr ihre Pläne in Kirchheim umsetzen. Foto: Markus Brändli

Ein Verein will in Kirchheim unter Teck eine Öko-Siedlung mit Minihäusern schaffen und sucht weitere Mitstreiter. Schon in diesem Jahr soll Start sein. Doch auch kleine Flächen kosten.











Ein großer Tisch soll zum gemeinsamen Essen einladen, die beiden Gästezimmer nebenan können als Homeoffice dienen und für Kinderbetreuung, Yogastunden und Besprechungen ist im großen Gemeinschaftsraum ebenfalls Platz. So stellen sich die Mitglieder des Vereins „Gemeinsam kleiner leben“ das Angebot im Gemeinschaftshaus in ihrer geplanten Minihaus-Siedlung in Kirchheim-Ötlingen vor – und suchen noch Interessierte, die Lust aufs Miteinander haben.