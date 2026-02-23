Wohnen in Gemeinschaft: Verein plant Tiny-House-Siedlung in bester Wohnlage in Kirchheim
1
Marieke Hecht und Marianne Kruse-Schnabel (von links) wollen in diesem Jahr ihre Pläne in Kirchheim umsetzen. Foto: Markus Brändli

Ein Verein will in Kirchheim unter Teck eine Öko-Siedlung mit Minihäusern schaffen und sucht weitere Mitstreiter. Schon in diesem Jahr soll Start sein. Doch auch kleine Flächen kosten.

Ein großer Tisch soll zum gemeinsamen Essen einladen, die beiden Gästezimmer nebenan können als Homeoffice dienen und für Kinderbetreuung, Yogastunden und Besprechungen ist im großen Gemeinschaftsraum ebenfalls Platz. So stellen sich die Mitglieder des Vereins „Gemeinsam kleiner leben“ das Angebot im Gemeinschaftshaus in ihrer geplanten Minihaus-Siedlung in Kirchheim-Ötlingen vor – und suchen noch Interessierte, die Lust aufs Miteinander haben.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.