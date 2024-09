Wohnen in Esslingens Altstadt: Eine Dachterrasse mit Akzenten in Pink

Eine Dachterrasse mit Akzenten in Pink

Wohnen in Esslingens Altstadt

1 Ein riesiger rosa Gartenzwerg begrüßt die Besucher. Foto: /Gaby Weiß

Regina Hemminger huldigt in ihrem romantischen Esslinger Altstadt-Dachgärtchen ihrer Lieblingsfarbe: Was nicht schon rosafarben ist, wird rosa bemalt oder lackiert. Hier schöpft die Geschäftsinhaberin am Morgen Kraft.











Link kopiert

Üppige Efeuranken, plätschernde Wasserspiele, eine zartrosa Wimpelkette und ein Rosenbogen, ein Fischteich mit Goldfischen und gemütliche Sitzecken, die je nach Tageszeit zum Bad in der Sonne oder zur Siesta im Schatten einladen. Man mag es kaum glauben, dass es im eng bebauten Esslinger Altstadtkern so eine Idylle gibt. Im ersten Stock, über dem Lager ihres Getränkefachhandels in der Heugasse, hat sich Regina Hemminger ein kleines grünes Paradies mit jeder Menge rosafarbener Akzente geschaffen.