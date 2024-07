1 Ein Makler kann dabei helfen, die passende Immobilie zu finden. Foto: Shutterstock/Lordn

Wer in Esslingen auf der Suche nach geeigneten vier Wänden ist, sollte vorab die eigenen Bedürfnisse kennen, um daraufhin die Angebote zu prüfen und das Passende für sich zu finden. Hier kommen hilfreiche Tipps.











Wer aus privaten oder beruflichen Gründen nach Esslingen ziehen möchte, wird mit einem vielseitigen und durchaus interessanten Wohnungsmarkt konfrontiert – egal, ob als Single, Paar oder Familie mit Kindern.

Wichtig auf dem Weg zur Traumimmobilie ist es, sich ausreichend Zeit zu nehmen, um die verschiedenen Angebote rund um Objekte zur Miete und zum Kauf miteinander zu vergleichen.

Aber worauf sollte man achten, wenn man gerade dabei ist, seine Zukunft in Esslingen zu planen? Die folgenden Abschnitte setzen sich unter anderem mit Immobilienangeboten der LEG Wohnen auseinander und zeigen, dass es nicht grundsätzlich schwer sein muss, ein Domizil zu finden, das der Bezeichnung „Traumwohnung“ gerecht wird.

Tipp 1: Die eigenen Erwartungen kennen

Diejenigen, die sich vorgenommen haben, die „perfekte“ Wohnung in Esslingen zu finden, sollten sich zunächst ein wenig Zeit nehmen, um sich mit ihrem individuellen Bedarf auseinanderzusetzen. Ein Anbieter, der sich in diesem Zusammenhang einer besonderen Beliebtheit erfreut, ist LEG Wohnen. Dieser Anbieter hat die verschiedensten Immobilien aus unterschiedlichen Bereichen und Größenordnungen – je nach individuellen Vorlieben – im Programm.

Gleichzeitig gilt es, die Auswahl im Idealfall von vornherein ein wenig einzuschränken. Typische Fragen, die hierbei eine besonders wichtige Rolle spielen können, sind unter anderem:

„Möchte ich lieber an einer Hauptstraße oder in einer 30er-Zone wohnen?“

„Wie wichtig ist mir ein familienfreundliches Umfeld?“

„Brauche ich Geschäfte des täglichen Bedarfs in meiner näheren Umgebung?“

Basierend auf den entsprechenden Antworten fällt es häufig leichter, seine Suche ein wenig mehr zu strukturieren.

Tipp 2: Einen Blick in die Glaskugel wagen

Lebensansichten können sich verändern. Diejenigen, die aktuell der Meinung sind, das Leben auf dem Land sei gegebenenfalls besser, als das Leben in der Stadt, können theoretisch in ein paar Jahren vom Gegenteil überzeugt sein. Obwohl es nicht möglich ist, in die Zukunft zu schauen, ist es ratsam, sich mit dem ein oder anderen potenziellen Szenario auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ob die Innenstadt auch dann noch die richtige Wahl darstellt, wenn Familienzuwachs ansteht.

Hierbei sollte es niemals darum gehen, andere Personen zu verurteilen. Letztendlich entscheidet jeder für sich selbst, wie er sich die perfekte Wohnungsumgebung für sich und seine Lieben vorstellt.

Tipp 3: Was darf die Immobilie kosten?

Obwohl auch viele Menschen, die sich für Luxus begeistern können, Interesse an Spartipps, zum Beispiel beim Einkaufen, haben, gilt es, mit Hinblick auf die Suche nach einer Wohnung nicht zu knapp zu planen. Immerhin wäre es schade, sich zu jedem Ersten des Monats Gedanken über offene Rechnungen, die Miete und Ähnliches machen zu müssen.

Vor allem diejenigen, die über einen längeren Zeitraum in der betreffenden Wohnung leben möchten, sollten Einnahmen und Ausgaben einander gegenüberstellen. Wer sich ein wenig genauer mit dem Wohnungsmarkt in Esslingen auseinandersetzt, erkennt meist schnell, dass in den verschiedenen Regionen so gut wie alle Preissegmente abgedeckt werden. Eventuell gibt es ein günstigeres Angebot an einer anderen Adresse, das ebenso überzeugt?

Tipp 4: Lage der Immobilie mit entscheidend

Bei der Suche nach der persönlichen Traumwohnung in Esslingen bietet es sich an, nicht nur das Objekt selbst, sondern auch die Wohnumgebung zu beurteilen. Diejenigen, die sich zum Beispiel auf der Suche nach einer besonders familienfreundlichen Region befinden, sollten sich unter anderem im Esslinger Norden, zum Beispiel in Wäldenbronn und Hohenkreuz, umschauen.

Im Zentrum der Stadt gibt es hingegen zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, die auch in Bezug auf ihren Freizeitfaktor nicht unterschätzt werden sollten.

Tipp 5: Ein Makler kann Zeit sparen

Wer keine Lust darauf hat, sich selbst auf die Suche nach einem Objekt in Esslingen zu machen, kann sich an einen Makler wenden. Dieser wählt Immobilien, die grundsätzlich infrage kommen, im Voraus aus und kann dabei helfen, Abläufe zu beschleunigen.

Fazit: Preis, Lage und das Objekt selbst sollten stimmen, dann steht einem Einzug in die Traumimmobilie nichts mehr im Wege. Die Maklerinnen und Makler der LEG Immobilien AG unterstützen gerne bei der Suche nach der passenden Wohnung oder dem passenden Haus in Esslingen.