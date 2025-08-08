Wohnen in Esslingen: Wie entwickeln sich die Preise für Bauen und Mieten?
1
Ein EWB-Wohnprojekt war die Fertigstellung des Hauses in der Flandernstraße 43 mit 33 Wohnungen auch für Mitarbeitende von Pflegeheimen: Zur Schlüsselübergabe trafen sich im März EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter, Jennifer Werner von den Städtischen Pflegeheime Esslingen, OB Matthias Klopfer, Johannes Sipple von der Sozialstation, der stellvertretende EWB-Aufsichtsratsvorsitzende Kai Scholze und Georg Glaser von der ITG Immobilien Treuhand Gruppe. Foto: Roberto Bulgrin

Mieten und Bauen ist in Esslingen teurer geworden. Wie sich die Preise entwickeln werden, war ein Thema bei der Vorstellung der Bilanz der Esslinger Wohnungsbau (EWB).

Nur ein extrem hoher Lottogewinn gewährleistet wegen der hohen Kosten noch ein sorgenfreies Wohnen ohne Alpträume? Das ist zwar eine starke Übertreibung, doch die Preise für Bauen und Mieten gingen auch 2024 nach oben. Billiger wird es wohl nicht werden, wurde auf der Bilanzpressekonferenz der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) vorgerechnet.

