Wohnen in Esslingen: Wie entwickeln sich die Preise für Bauen und Mieten?

Mieten und Bauen ist in Esslingen teurer geworden. Wie sich die Preise entwickeln werden, war ein Thema bei der Vorstellung der Bilanz der Esslinger Wohnungsbau (EWB).
Nur ein extrem hoher Lottogewinn gewährleistet wegen der hohen Kosten noch ein sorgenfreies Wohnen ohne Alpträume? Das ist zwar eine starke Übertreibung, doch die Preise für Bauen und Mieten gingen auch 2024 nach oben. Billiger wird es wohl nicht werden, wurde auf der Bilanzpressekonferenz der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) vorgerechnet.