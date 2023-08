1 Altersarmut und Wohnungsnot: Ist das die Zukunft vieler alter Menschen? Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Die IG Bau schlägt Alarm: Immer mehr Menschen brauchen in der Zukunft eine barrierearme Wohnung. Gleichzeitig droht vielen die Altersarmut, selbst Wohneigentum schützt nicht mehr vor Armut. Gibt es eine Lösung?















Link kopiert

In 20 Jahren werden im Landkreis Esslingen rund 132 600 Menschen zur Altersgruppe „67 plus“ gehören – gut 30 200 mehr als heute. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hin. Sie befürchtet durch die kommende Rentnergeneration der Baby-Boomer einen zunehmenden Mangel an altersgerechten Wohnungen. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf neueste Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit für Städte und Kreise ermittelt hat. Die Wissenschaftler haben die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren für den Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels (BDB) untersucht. „In den kommenden Jahren werden im Kreis Esslingen immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung benötigen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, so Jürgen Ziegler.

Die Zahlen müssten den Wohnungsbaupolitikern schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten: Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 17 450 Haushalte im Kreis Esslingen eine Seniorenwohnung. In 20 Jahren werden im Kreis Esslingen nach Berechnungen der Wissenschaftler über 21 300 Wohnungen gebraucht, in denen Menschen mit einem Rollator oder Rollstuhl klarkommen. „Damit herrscht auch jetzt schon ein massiver Mangel an Seniorenwohnungen. Und demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Dann steuern wir sehenden Auges auf eine ‚graue Wohnungsnot‘ zu“, sagt der stellvertretende Bezirksvorsitzende der IG BAU Nordwürttemberg. Neben dem Mangel an altersgerechten Wohnungen befürchtet die IG BAU auch eine zunehmende Altersarmut durchs Wohnen. So drohten bei der Boomer-Generation künftig zwei Dinge „fatal aufeinander zu treffen“: Erstens die Gefahr eines sinkenden Rentenniveaus. Und zweitens steigende Kosten fürs Wohnen.