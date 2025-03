Wohnen in Esslingen: Kollegen-WGs gegen Personalnot und Heimweh

1 Das letzte Gebäude ist fertig: Zur Schlüsselübergabe trafen sich Hagen Schröter von der EWB, Jennifer Werner von den Städtischen Pflegeheimen, OB Matthias Klopfer, Johannes SIpple von der Sozialstation, Georg Glaser von der Immobiliengesellschaft als Eigentümerin und Kai Scholze von der Kreissparkasse Nürtingen-Esslingen (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Mitarbeiter anwerben mit einem raren Gut: Die Sozialstation und die Städtischen Pflegeheime Esslingen bieten verfügbaren Wohnraum im Neubauquartier Flandernhöhe.











Link kopiert

Das Haus heißt zwar „Luna“. Doch von der gleichnamigen, römischen Mondgöttin ist an diesem Nachmittag natürlich nichts zu sehen. Dafür scheint die Sonne wohltuend warm auf den Balkon in der Penthousewohnung. Sie ist eines von insgesamt 33 Apartments in der Flandernstraße 43 im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz und das letzte Haus, das in dem Neubauquartier Flandernhöhe der Esslinger Wohnungsbau fertiggestellt wurde. Elf Wohnungen in dem Gebäudekomplex stehen der Sozialstation und den Städtischen Pflegeheimen Esslingen zur Weitervermietung an ihre Mitarbeitenden zur Verfügung.