Neues Restaurant in Stuttgart Bowls für Bücherwürmer

Lib-Room heißt das neue Café in der neuen Landesbibliothek. Der Clubsandwich schmeckt dort so gut wie in New York. Alles wird frisch zubereitet. Das Lokal dient aber nicht nur den Gästen, sondern auch den Patienten vom Rudolf-Sophien-Stift.