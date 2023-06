Wohnen in Aichwald

1 Im Neubaugebiet Fuchsbühl sollen mehr als 100 Wohnungen entstehen. Foto: /Andreas Kaier

Im Neubaugebiet Fuchsbühl in Aichwald sollen bald Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Damit dieser nicht abspringt, ist die Gemeinde dem Immobilienentwickler mit einem überarbeiteten Kaufvertrag entgegengekommen. Unter anderem ist die Zahl der Sozialwohnungen reduziert worden.















Bereits im März hatte der Aichwalder Gemeinderat grünes Licht dafür gegeben, den Kaufvertrag mit der BPD Immobilienentwicklung GmbH auf deren Wunsch hin noch einmal zu überarbeiten. Das Unternehmen hat im Aichwalder Neubaugebiet Fuchsbühl entlang der Krummhardter Straße am Ortsrand von Schanbach im Mai 2021 von der Gemeinde ein 9000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und plant, darauf einen Komplex mit insgesamt 104 Eigentums- und Mietwohnungen zu bauen. Kürzlich stimmten die Räte dem geänderten Vertragswerk – darin enthalten waren und sind auch zahlreiche Vorgaben, wie die Bebauung zu erfolgen hat – endgültig zu. Nachdem die Baukosten vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine und der Coronapandemie inzwischen stark angestiegen sind und die Nachfrage an Eigentumswohnungen wegen der steigenden Zinsen zurückgegangen ist, hatte das Unternehmen signalisiert, einigen der Vorgaben im ursprünglichen Kaufvertrag aus wirtschaftlichen Gründen nicht nachkommen zu können. Das Projekt stand auf der Kippe.