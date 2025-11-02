Schöner wohnen in Stuttgart: Dezent und elegant – Gründerzeitvilla wird zum familiären Refugium

Dezent und elegant – Gründerzeitvilla wird zum familiären Refugium

18 Kassettentüren, Parkett, hohe Räume: Blick in die geschmackvoll renovierte alte Villa im Stuttgarter Relenberg. Foto: Lichtgut

Eine Villa von 1896 erleidet einen Wasserschaden. Der aufwändige Umbau hat sich gelohnt. Das Haus im feinen Norden Stuttgarts ist ein lichtdurchfluteter Wohlfühlort. Ein Besuch.











Letztens, an einem Starkregennachmittag in Stuttgart, beschleicht einen ein unangenehmes Gefühl, während man an einer Ampel auf Grün wartet und auf das Haus gegenüber schaut. Wie das rinnt und schüttet und einfach nicht aufhören will. Als hätte jemand einen Wasserschlauch an die Hauswand des Bürogebäudes gehalten, zentimeterdick wälzt sich die Wasserschicht die Fassade entlang.