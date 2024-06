Wohnen im Kreis Esslingen: Kreisbau klagt über Erlöse aus Immobilienverkauf

1 Mit „Badwiesen 2030“ geht die Kreisbau das bislang größte Projekt ihrer Geschichte an. Das Investitionsvolumen wird auf 100 Millionen Euro geschätzt. Foto: /Bankwitz Planungsgesellschaft

Die Kreisbau Kirchheim-Plochingen (Kreis Esslingen) vermeldet zwar Geschäftserfolge im Jahr 2023. Doch das Geschäft mit dem Verkauf von Eigentumswohnungen und Häusern bereitet ihr Sorgen. Die Genosschaftsmitglieder erhalten sechs Prozent Dividende.











Einen gestiegenen Jahresüberschuss verzeichnet die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen. Demnach betrug dieser 2023 mit 913 486 Euro etwa 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor – und so können sich auch die rund 4000 Mitglieder über eine Ausschüttung von rund 270 000 Euro als sechsprozentige Dividende freuen. Dennoch klagt der Vorstand, dass Bauen aufgrund der sich in den vergangenen Jahren veränderten Rahmenbedingungen auch für die Kreisbau immer schwieriger werde. Galoppierende Kosten auf fast allen Ebenen nagten an der Rentabilität. „Der Spagat von modernem Bauen und Vermietung zu sozial verträglichen Nutzungsgebühren oder vertretbaren Verkaufspreisen von Eigentumswohnungen ist kaum zu bewältigen“, berichtete Vorstandssprecher Bernd Weiler bei der Mitgliederversammlung am Montag. „Die Stimmung bei den Genossenschaften ist mindestens eingetrübt.“