Wohnen auf den Gleisen: Mieterverein kritisiert Bürgerbegehren und fordert Wohnungsbau

1 Auf den Gleisflächen sollen Wohnungen gebaut werden. Das soll vorerst verhindert werden. Foto: Wilhelm Mierendorf

Der Vorsitzende Rolf Gaßmann lässt kein gutes Haar am Vorhaben, die Planung für das Rosensteinviertel zu torpedieren. Dort müssten zwingend Wohnungen gebaut werden.











Link kopiert

Wer die Wohnungsnot in Stuttgart ernst nehme, dürfte den Wohnungsbau auf frei werdenden Gleisflächen nicht verhindern oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Das sagt der über das geplante Bürgerbegehren verschiedener Initiativen gegen die zeitnahe Planung und Bebauung des Rosensteinviertels hinter dem Bonatzbau erboste Vorsitzende des Mietervereins, Rolf Gaßmann. Er verweist auf das Fehlen „von Zehntausenden Wohnungen“, und dass die Knappheit die Mieten nach oben treibe. Wer aber in der Stadt keine bezahlbare Wohnung finde, müsse in die Region ziehen und weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. Die Zahl der Pendler habe seit 2020 um rund 19 000.