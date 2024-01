Wohnen auf den Fildern: Verwunderung über neue Mietpreise

1 Schon vor der Fortschreibung des Mietspiegels waren bezahlbare Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen Mangelware. Foto: imago images/Elmar Gubisch

Die Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen haben ihren gemeinsamen Mietspiegel fortgeschrieben. Demnach sind die ortsüblichen Vergleichsmietpreise in den vergangenen zwei Jahren nur leicht gestiegen.











Ende vergangenen Jahres haben Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen ihren gemeinsamen Mietspiegel fortgeschrieben. Demnach sind die ortsüblichen Vergleichsmietpreise in diesen beiden Kommunen in den vergangenen zwei Jahren um durchschnittlich 1,7 Prozent – von 10,39 Euro auf 10,57 Euro pro Quadratmeter – gestiegen. Das Mietniveau in in der Stadt Leinfelden-Echterdingen liegt dabei mit elf Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt etwas höher als in Filderstadt. Dort werden 10,19 Euro pro Quadratmeter fällig.