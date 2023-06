Krankenhausplanung Esslingen geht den ersten Schritt zum Klinikum der Zukunft

Esslingens städtisches Klinikum möchte in den nächsten 15 Jahren in großem Stil in eine moderne Infrastruktur investieren. In einer ersten Etappe ist nun ein neues Gebäude mit 152 Betten entstanden – die ersten Patienten sollen Anfang Juli einziehen.